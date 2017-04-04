Компания планирует продать ряд брендов для покупки производителя детских смесей



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Британский производитель бытовой химии и товаров личной гигиены Reckitt Benckiser может отказаться от продовольственного бизнеса для того, чтобы сделать упор на развитии детских брендов. В частности, деньги вырученные от продажи продовольственных брендов, пойдут на покупку производителя детских смесей Mead Johnson за $17,9 млрд.

«Продовольствие – действительно фантастический бизнес с великими брендами, людьми и историей опережающего развития. Тем не менее для RB он не является ключевым. Поэтому мы решили начать стратегическую переоценку нашего продовольственного подразделения, в ходе которой мы рассмотрим все возможные опции для этого отличного бизнеса», - цитируют «Ведомости» представителя компании.

Reckitt Benckiser, один из крупнейших рекламодателей на российском рынке, ведет свою историю с 1823 года. Он специализируется на производстве товаров для дома (бренды AirWick, Calgon, Vanish, Cillit Bang, Finish), средства по уходу за здоровьем (бренды Nurofen, Gaviscon, Strepsils), предметы личной гигиены (Dettol, Durex, Scholl) и такие продовольственные бренды, как «French's mustard», самая продаваемая горчица в США, и соусы «Frank's Red Hot».

В 2016 году занимал пятую строчку ТОП-20 рекламодателей России (согласно исследованию Initiative на основе данных Mediascope без учета digital) с бюджетом 9 млрд рублей (по сравлению с 9,1 млрд рублей в 2015 году).

На продовольственные бренды RB в 2016 году пришлось 4% выручки, что в денежном эквиваленте составляет $513,4 млн. The Wall Street Journal со ссылкой на опрошенных экспертов оценивает этот бизнес в $2,5-4 млрд. Эти деньги компания может вложить в покупку производителя детских смесей Mead Johnson. Эта сделка оценивается в $17,9 млрд с учетом долга.