Агентство Depot WPF обновило фирменный стиль дистрибьютора продуктов питания





Depot WPF провело глобальный ребрендинг дистрибьютору продуктов питания «Сладкая жизнь». Агентство разработало новую концепцию бренда, слоган и логотип. С помощью изменений компания собирается укрепить представления о себе как о лидере рынка.

«Сладкая жизнь» – это один из крупнейших на сегодняшний день дистрибьюторов продуктов питания. «Текущая позиция компании как безусловного лидера рынка не была в полной мере отражена в фирменном стиле», – поясняют представители «Сладкой жизни».

Depot WPF должно было разработать такую концепцию бренда, которая отразила бы лидирующую позицию компании, её масштабность, надежность, технологичность и современность.

В основу креативной концепции было взято слово «партнерство». Оно отразилось и в слогане («Партнерство, ведущее к успеху»), и в фирменном стиле. Партнерство равноправное — эта идея получила свое развитие в визуальном делении всех носителей на равные части: белую и фиолетовую. Партнерство как стремление к единой цели: это символизирует стремление элементов нового логотипа к центру фигуры. Новые принципы были положены в основу бренд-бука и оформления сайта компании.

«Наш старый логотип был создан одним из наших сотрудников, он был действительно запоминающимся и узнаваемым, и компания с этим логотипом проделала большой путь. Но время идет, а мы идем в ногу со временем, в каких-то моментах даже опережая его. За 25 лет существования поменялись мы и наша модель бизнеса. Старый логотип уже не отражал нашу концепцию, коммуникации также устарели. Поэтому было принято решение провести ребрендинг».

Раньше «Сладкая жизнь» позиционировала себя как партнер для магазинов. Но мы уже давно вышли за рамки этого слогана. На сегодняшний день нам удалось сформировать целостную модель бизнеса, в основе которой лежит партнерство. Новый слоган объединил все векторы нашей деятельности», — Ольга Моисеева, директор по маркетингу компании «Сладкая жизнь».