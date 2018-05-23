Стартап направит средства на развитие бизнеса и разработки

Стартап Realeyes, который оценивает привлекательность видеорекламы по эмоциональному отклику зрителей, привлек 16,2 млн долларов инвестиций. Средства пойдут на развитие бизнеса и разработки, пишет TechCrunch.

Сейчас компания сфокусирована на рекламе и маркетинге, но рассматривает и другие направления. Например, здоровье (определение депрессивного состояния) и образование (поддержание интереса студентов к цифровому обучающему контенту).

За последние четыре года Realeyes добилась хороших результатов: ее выручка выросла на 932%, а среди клиентов появились Coca Cola, Mars, Publicis, Turner. В 2016 году технологию стартапа стало использовать агентство MediaCom. Нынешний раунд инвестиций возглавила компания Draper Esprit, другими участниками стали Karma Ventures и Harbert European Growth Capital.

Технология Realeyes отслеживает мимику и движение глаз с помощью веб-камеры на устройстве пользователя. Благодаря ей можно убедиться, что созданный для клиента видеоконтент максимально интересный и вовлекающий. Следовательно, данные Realeyes способны подкрепить отчет об эффективности.

Изучением эмоций занимаются многие стартапы — Affectiva, Emotient, поглощенный Apple, Kairos, SightCorp — и гиганты вроде Microsoft. Отличиями Realeyes являются огромная база данных (15 млн снимков) и собственная платформа, включающая функцию предиктивной аналитики. Она позволяет оценить, как реакция пользователя коррелирует с продажами рекламируемого продукта. Таким образом, бренды могут использовать эмоциональный интеллект, чтобы подстегнуть бизнес-показатели.