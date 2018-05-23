С его помощью частные лица могут инвестировать в ценные бумаги без ограничений по минимальной сумме

РБК запустил сервис инвестиций на базе раздела с новостями и аналитикой финансового рынка Quote, пишет vc.ru со ссылкой на представителей издания.

Для торговли на площадке доступны российские акции и облигации, международные акции, а также валюта. Начать инвестировать можно с любой суммой на счёте, по после регистрации.

Чтобы зарегистрироваться, нужно открыть брокерский счёт в БКС — компании-партнёре проекта. Сделать это можно в онлайне.

БКС берёт комиссию в размере 0,3% от суммы операции, но не менее 99 рублей. Доля, которую получает РБК, не раскрывается.

До марта 2018 года платформу БКС использовал сервис «Тинькофф инвестиции» от «Тинькофф банка». Компания решила отказаться от неё, создав собственного брокера.