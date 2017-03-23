Деловая репутация Роснефти спасена



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РБК опубликовал опровержение статьи про Роснефть и вычеркнул из этой статьи предложения, которые порочат деловую репутацию компании. 1 марта девятый арбитражный апелляционный суд признал материал частично не соответствующим действительности.

Суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию компании заголовок, лид, а также еще один абзац статьи. Эти фразы удалили из текста оригинальной статьи, а на сайте их замазали черными плашками.

При этом в тексте опровержения цитаты, порочащие деловую репутацию Роснефти, приведены полностью.

Статья «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP», которая стала причиной судебных разбирательств, была опубликована на сайте РБК в 2016 году. После выхода публикации Игорь Сечин обвинил издание в нанесении вреда деловой репутации госкомпании.

Изначально «Роснефть» требовала от РБК компенсации в размере 3,179 млрд руб. В декабре 2016 года суд назначил РБК компенсацию в пользу «Роснефти» в размере 390 тыс. рублей, а в марте компенсацию отменили.