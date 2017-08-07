Стать виртуальными мобильными операторами хотят Сбербанк, «Ростелеком», ТТК, «Тинькофф» и другие



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Число абонентов мобильных виртуальных операторов выросло до 6 млн по итогам первого полугодия текущего года, что угрожает крупным операторам оттоком пользователей. Однако Tele 2 извлекает из этого выгоду, создавая фабрику «MVNO», сообщают «Ведомости».

О готовности оказывать услуги сотовой связи на чужих сетях заявили Сбербанк, «Ростелеком», ТТК, «Тинькофф» и другие компании. Они не обладают собственной телекоминфраструктурой, но планируют арендовать ее у сотовых компаний – т. е. стать виртуальными мобильными операторами (MVNO).

Виртуальные операторы провоцируют отток клиентов, поэтому «МегаФон», «МТС» и «Вымпелм» неохотно делились инфраструктурой с посторонними компаниями. Однако в начале прошлого года на рынке появилась Tele2, объявившая о запуске «фабрики MVNO». Компания договорилась о сотрудничестве со «Сбербанком» и «Ростелекомом», в планах вывод на рынок MVNO «Тинькофф» и «Транстелеком».

Банки и ритейлеры с большой клиентской базой не рассматривают связь как дополнительный источник дохода. Для них это скорее инструмент повышения лояльности клиентов, получения информации о них, а также шанс сэкономить на sms-оповещениях. Эксперты предупреждают, что пуская на свои сети MVNO, операторы рискуют вырастить конкурента.

Напомним, что Олег Тиньков уже опубликовал фото сим-карт «Тинькофф-Мобайл». Предприниматель пообещал победить «неповоротливых клиентов» и отметил, что запуск MVNO состоится в ближайшее время.

Стремительный рост аудитории MVNO пришелся на последние три года. В России такая система стала популярной благодаря Yota. Спустя некоторое время после запуска компании, её выкупил «МегаФон», в результате чего она стала работать на материнских частотах.