Среди инвесторов оказались фонды из США и российская компания Mail.Ru Group

Разработчики популярного приложения Prisma Алексей Моисеенков и Арам Айрапетян объявили о создании новой программы, которая станет аналогом соцсети, сообщает Business Insider.

Это будет социальный сервис Capture. Детали проекта не раскрываются, известно только, что в мобильном приложении пользователи активно будут использовать камеру устройства, которая через программу будет работать с искусственным интеллектом.

Для нового проекта разработчики привлекли $ 1 млн от инвесторов, среди которых оказались фонды из США и российская компания Mail.Ru Group.

Компания планирует запустить приложение в четвёртом квартале 2018 года. По словам Айрапетяна, запуск бета-версии запланирован на сентябрь-октябрь, однако планы и некоторые функции могут поменяться в процессе разработки.

Напомним, Алексей Моисеенков с партнёрами запустил сервис Prisma в 2016 году, с его помощью пользователи могут обрабатывать свои снимки и видео в художественном стиле, используя технологии нейросетей. Mail.Ru Group также участвовала в инвестировании этого проекта. Сейчас в приложении несколько миллионов активных пользователей.