От избытка денег они создают собственные стартапы



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Сотрудники проекта Google по созданию беспилотного автомобиля увольняются из-за слишком высоких зарплат и бонусов, которые выплачивает компания. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннее источники.

Специалисты рассказали, что к концу 2015 года зарплаты стали такими большими, что сотрудники перестали беспокоиться о необходимости гарантированной трудовой занятости и стали создавать собственные проекты.

В Google действовала особая схема компенсаций для сотрудников, которые пришли в проект по созданию беспилотного автомобиля на начальной стадии. Система начала работать в 2010 году, она связывала размер выплат с достижением определенного результата. Из-за этого сотрудники получали не только зарплату, но и постоянные высокие бонусы и долю в бизнесе Google.

Пик выплат выпал на 2015 год. Тогда размер компенсационного пакета достигал нескольких миллионов долларов. При этом за достижение промежуточного результата зарплата сотрудника могла быть умножена в 16 раз.

По итогам 4 квартала 2015 года расходы Google на проект выросли на 14% и составили $6,6 млрд. Из-за этого подразделение Google, которое занималось разработкой систем для самоуправляемых автомобилей, вывели в отдельную компанию Waymo. После этого система оплаты труда стала более унифицированной, но полностью проблема с завышенными тратами на бонусы сотрудникам не исчезла.

Из-за такой политики Google многие сотрудники разбогатели и предпочли заниматься собственными проектами. Так, Крис Урмсон, главный инженер проекта по созданию беспилотного автомобиля Google, в августе 2016 года уволился, чтобы работать над собственным стартапом Aurora. Другой бывший работник Google Брайан Сейлски создал стартап Agro Al и занимается разработкой системы «виртуальный водитель» для беспилотных автомобилей. Несколько других бывших сотрудников создали проект самоуправляемых грузовиков Otto (его в 2016 году купил Uber).

Созданием самоуправляемого автомобиля Google занимается уже седьмой год.