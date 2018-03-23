В рамках объединения активов компания назначила новых топ-менеджеров

Rambler Group сообщила об обновлениях в кадровом составе в рамках своих структурных изменений. Директором по развитию бизнеса Rambler&Co назначена Марина Россинская, а исполнительным директором по медиа назначен Андрей Цыпер. Должность управляющего директора портала Rambler.ru занимает Леонид Черный, директором по продуктам Rambler&Co станет Екатерина Текунова.

Марина Россинская подчиняется Дмитрию Сергееву, ранее занимавшему эту должность, сейчас перешедшему на позицию операционного директора Rambler Group. В новой должности Марина Россинская займется разработкой и реализацией эффективной стратегии развития ключевых продуктов компании, оптимизацией процессов внутри проектов холдинга, а также организацией продуктового взаимодействия всех подразделений объединенной структуры. В Rambler&Co Россинская занимала должность управляющего директора портала Rambler.ru, до этого — должность директора по продуктам. Перед приходом в Rambler&Co возглавляла направление посевных инвестиций фонда Maxfield Capital. Ранее в течение семи лет Марина руководила развлекательными интернет-ресурсами российского медиахолдинга РБК.

Андрей Цыпер на новой должности займётся управлением медиа-проектов, их монетизацией и стратегическим развитием. Он присоединился к команде Rambler&Co в 2013 году, в 2014 году возглавил департамент партнерских программ, затем занял должность заместителя исполнительного директора по медиа. Андрей имеет обширный опыт работы в ведущих российских СМИ и медиа-структурах на руководящих должностях: коммерческий директор газеты «Известия», руководитель дирекции интернет-проектов «Российской газеты», вице-президент и директор по развитию агентства Emerging Communications, генеральный директор компании «Агентство 1».

Леонид Черный в рамках новой должности будет отвечать за стратегическое развитие и операционное управление всеми вертикалями и сервисами портала. К команде Rambler&Co Леонид Черный присоединился в августе 2015 года, заняв должность руководителя продуктов для бизнеса. В обязанности Леонида входило построение партнерских взаимоотношений, разработка стратегии развития продуктов «Рамблер/Поиск» и «Рамблер/Топ100», руководство командами проектов. Ранее Леонид работал в ведущих интернет-компаниях «Яндекс», Mail.ru и IT Territory.

Екатерина Текунова продолжит развивать платформенные продукты, объединяющие все проекты группы компаний в общую экосистему, а также займется внедрением единых процессов продуктовой работы. Основными задачами Екатерины на новой позиции станут внедрение общих принципов продуктового планирования, формализация единых требований к проектам, повышение эффективности разработки. Ранее в Rambler&Co Екатерина руководила кроссгрупповыми продуктами, а затем возглавила продуктовое развитие портала Rambler.ru и платформенных сервисов. До этого работала на позиции руководителя группы развития продуктов для разработчиков в компании «Яндекс». Леонид Черный и Екатерина Текунова продолжат подчиняться Марине Россинской в своих новых ролях.

Напомним, Rambler Group появилась в конце 2017 года в результате объединения киносети «Синема Парк» и «Формула кино», холдинга Rambler&Co и издательства «Азбука-Аттикус». Холдинговую компанию возглавил генеральный директор киносетей"Синема Парк" и «Формула Кино» Роман Линин. Заместителем генерального директора по коммерции обновленной структуры назначен Максим Тадевосян, с 2014 года занимавший пост первого заместителя генерального директора в группе компаний Rambler&Co