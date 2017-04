Ресурс переходит под управление от американской LiveJournal Inc. к российской компании



Иллюстрация depositphotos

Холдинг Rambler & Co приступает к переводу основных функций «Живого журнала» в российскую юрисдикцию. Ресурс переходит под управление от американской LiveJournal Inc. к российской ООО «СУП Медиа», об этом «Коммерсанту» рассказали в Rambler & Co.

В компании сообщили, что решение о переводе ресурса в российскую юрисдикцию связано с концентрацией активов в России, а также с желанием «стать ближе к пользователям, большую часть которых составляют жители РФ и Европы».

Оказание платных услуг пользователям пока продолжит осуществлять LiveJournal Inc. В их число входят пакеты дополнительных возможностей для аккаунта, виртуальные подарки, пакеты юзерпиков, промоинструменты. Однако в холдинге заявляют, что эту функцию вскоре тоже переведут в Россию.

Несмотря на то, что в связи с переездом в РФ Rambler & Co придется понести юридические и технические издержки, в том числе на новые дата-центры и оборудование, в будущем, как ожидают в компании, существенно снизятся расходы на обслуживание трафика: по предварительным расчетам, в десять раз.

В мае 2016 года Rambler&Co перезапустил «Живой Журнал». Основным нововведением стало то, что главная страница сайта и страницы тематических разделов начали вручную собираться редакцией из пользовательского контента. Это, в свою очередь, возмутило блогеров, которые предсказывали сокращение аудитории ресурса.