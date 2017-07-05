"Лучшая работа ждет", в Южной Африке

Креатив агентства Joe Public. Клиент – портал для поиска работы в Южной Африке PNet.co.za.

Слоган «Лучшая работа ждет» (A better job is waiting) обыгран серией принтов, на которых изображены сотрудники, покрытые пылью, плесенью и паутиной.

Вы ждете подходящего момента, чтобы найти лучшую работу? Так долго, что возникает ощущение, что вы покрываетесь пылью, плесенью и зарастаете паутиной? Миллионы людей чувствуют то же самое, следует из описания рекламной кампании. Перестать ждать и продолжить свой карьерный рост поможет портал по поиску работы №1 в Южной Африке PNet.co.za.