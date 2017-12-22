В откровенной фотосессии приняли участия спортсмены со всего мира

Проект задумала и осуществила бывшая биатлонистка, а ныне лондонский фотограф Доминика Куда.

Это не просто откровенные фото ради искусства. Новый проект представляет собой 300-страничный ежедневник и персональный планировщик на 2018 год для спортсмена – поэтому фотографии призваны вдохновлять тех, кто такой идеальной формы ещё не достиг. Ежедневник включает в себя также расписание дневных тренировок и таблицы достижения целей.

Все средства, полученные от продажи ежедневника, пойдут в благотворительный фонд One Year Fund, который помогает талантливым, но бедным молодым спортсменам.