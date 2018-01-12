Андроиды стали главными возмутителями спокойствия на этой неделе

Первая рабочая пятница на Составе оказалась технологичной. Ее героями стали роботы-стриптизеры из Лас-Вегаса — настоящие возмутители общественного мнения на прошедшей неделе. Работа художника и робототехника Джайлса Уокера вызвала ажиотаж на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе.

Проект неоднократно им использовался, в частности, как реакция на всё возрастающую слежку со стороны государства. Однако на CES 2018 оказался болевой точкой — обвинять организаторов мероприятия в шовинизме уже стало доброй традицией, но в этом году критика достигла небывалых масштабов. Крупнейшие издания писали, что среди ключевых спикеров CES 2018 нет ни одной женщины, после чего организаторы пошли на уступки и «разбавили» список участников.

Роботы-стриптизеры, хоть и подлили масла в огонь, пользовались большой популярностью. В течение недели посетители могли увидеть их в стрип-клубе Sapphire Las Vegas. Как сообщил The Daily Beast управляющий партнер клуба Питер Файнштейн, это попытка вернуть женскую аудиторию. Владельцы заведения заметили, что демографический состав CES изменился, и это сказывается на их бизнесе.