Когда я была маленькой, я очень любила историю. И особенно, как многие девочки, ту ее часть, где любовь творит чудеса и толкает мужчин со времен Елены Прекрасной на сумасшедшие геополитические поступки. Бенефика и Тит, Наполеон и Жозефина, Николай и Матильда… Про рабынь, ставших полноценными соправительницами и независимыми политическими деятелями, тоже много было сказано и написано. Так что чего нам, женщинам, прикидываться, что нам не льстит мужское внимание, тем более что оно испокон веков было ключом к успеху. Хотя и успех этот в случае с Генрихом VIII и всеми его женами был не особо долгим и в финале зачастую кровавым. ? Но ближе к взаимодействию полов и тому, как обстоят дела сегодня. Мы стали голосовать, мы стали осваивать исконно мужские профессии, и мы стали требовать к себе уважения. Но даже несмотря на весь Харвигейт и Спейсибум проблема стоит остро, как никогда. Да, женщины ходят в коротком, женщины носят каблуки, и, таким образом, особенно по весне, вызывают ожидаемую определенную мужскую реакцию. Прелесть, мы совсем не против. Но кто сказал, что женщине на работе в самый неподходящий и неожиданный момент хочется легкого и внезапного массажа интимных зон? Особенно от депутата. Особенно в его кабинете. Особенно во время интервью. ? Так внезапно обычно атаковали своих жертв деды-педофилы, которые наверняка вам встречались в возрасте 12 лет. Обычно за конфетку предлагалось дать деду ладошку, которую могли нечаянно положить в неположенное для детской ладошки место. Но сегодня средь бела дня приключения случаются в Москве в Госдуме, в кабинете депутата. ? Как женщина в возрасте и с опытом, не буду говорить всем понятные вещи, что данное психологическое и физическое насилие над журналистками происходит не просто по причине безнаказанности Леонида, но налицо и проблема его мужской слабости. Давайте уже это скажем вслух. Герои-любовники так себя точно не ведут. Они не нападают из-за угла внезапно, пошевелив пальчиками или проведя ладошкой со словами «Зайчик, звони». #слуцкий #госдума ? Продолжение в следующем посте.

A post shared by Тина Канделаки (@tina_kandelaki) on Mar 21, 2018 at 8:39am PDT