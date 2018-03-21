Тина Канделаки и Эмили Ратаковски опубликовали откровенные фото

Череда эротических календарей от крупных компаний закончилась (или нет?). Во всяком случае, сегодня на Sostav в пятничной рубрике представлены гораздо более известные лица, чем менеджеры различных производств.

Тина Канделаки в БДСМ-фотосессии

Известная журналистка и телеведущая предстала в образе госпожи в БДСМ-фотосессии. Корсет, плетка, длинные перчатки — всё, как мы любим. Её фото в Instagram сопровождается объемным постом, который завершается фразой «Госдума — не место для сексуальных игрищ».

Медовый месяц Эмили Ратаковски

Актриса и модель Эмили Ратаковски поделилась со своими поклонниками снимками, сделанными во время медового месяца. Из одежды на Эмили только шляпа — вероятно, этим и объясняется 1,7 млн лайков от пользователей сети.



Take me back A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Mar 21, 2018 at 10:24am PDT