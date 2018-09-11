PwC оценила угрозу пользования смартфонами для безопасности компаний

81% российских топ-менеджеров хранят критически важную для компаний информацию на своих телефонах. Несмотря на то, что такой подход выглядит удобным, он ставит корпоративную безопасность под угрозу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса «Корпоративное управление цифровыми технологиями» от консалтинговой компании PwC.

Эксперты выяснили, что в российских компаниях почти повсеместно оказалось внедрено правило BYOD (Bring Your Own Device, «приноси личное устройство»). Эта политика подразумевает, что работникам разрешено или даже рекомендовано использовать на работе персональные гаджеты. У этого есть три главных плюса: экономия (компании не нужно централизованно закупать устройства), эффективность (всегда на связи) и комфорт (работа с привычного устройства). Однако подобный подход повышает риски утечки данных и уязвимость к кибератакам.

«Получается, что 81% членов советов директоров российских компаний хранят на своих телефонах эксклюзивную и дорогостоящую информацию. К тому же 29% респондентов предпочитают общаться с другими членами совета директоров с помощью личной электронной почты. Проще говоря, если кто-то захочет получить критически важные данные о бизнесе, ему будет достаточно взломать одно устройство», — предупреждают эксперты.

С учетом этого, если топ менеджеры хранят критически важную информацию на личных устройствах, они должны ее обязательно шифровать, указали в PwC. «Тогда даже в случае кражи или потери данные будут недоступными для злоумышленников», — пояснили в компании.