С помощью нее компания намерена свести на нет монополию на авторский контент Google, Facebook и других каналов

PUBLIQ сообщила о запуске медиа-платформы, которая позволит каждому автору не только свободно размещать материалы и получать вознаграждение за свою работу, но также принимать участие в создании и распределении совокупного дохода.

В качестве основных особенностей своей платформы разработчики указывают невозможность любой цензуры и отсутствие посредников между авторами и читателями.

За сохранность и аутентичность информации, а также формирование механизма вознаграждения отвечает независимый блокчейн собственной разработки, который основан на алгоритме Proof—of—Stake (подтверждение доли). Блокчейн содержит информацию о счете, транзакциях, метаданных контента и регулирует создание и обращение внутренних денежных средств в системе PUBLIQ.

В платформу интегрирован ИИ, его основной задачей будет ориентировать рекламодателей в выборе целевой аудитории и материалов. Платформа использует валюту PBQ Token. С помощью PBQ авторы будут публиковать контент и получать вознаграждение, рекламодатели – размещать рекламу, а остальные участники сообщества – получать доход пропорциональный своей активности в системе.

«В современном медиа-мире между читателем и автором стоит множество посредников: издатели, СМИ, социальные сети и т.д., у которых есть возможность вмешиваться в творческий процесс. При этом в большинстве случаев полагающаяся автору компенсация достается посредникам. PUBLIQ меняет представление о способах распространения и получения информации и позволяет преодолеть все недостатки современных медиа, такие как: цензура, централизация, некачественный контент, манипулирование, непрозрачность, несправедливое распределение доходов и другие», - сообщает Алекс Таббах, генеральный директор PUBLIQ.

В январе 2018 года будет запущена бета версия платформы со всей основной функциональностью: блокчейн, публикация контента, распределение доходов, инфраструктура для владельцев PBQ токенов и т.д.