Виктория Труханова назначена управляющим директором агентств





Управляющим директором Mediavest | Spark / Blue 449 в России стала Виктория Труханова. Она сменит на этой позиции Анастасию Таций.

Труханова работает в медиабизнесе более 13 лет. Она начала карьеру в агентстве Starcom Russia в 2004 году ассистентом по медиапланированию и вскоре стала руководителем группы планирования. Последние пять лет Виктория возглавляла направление развития бизнеса Starcom Mediavest Group, а с 2016 года – Publicis Media Russia.

Таций ранее работала управляющим директором в агентстве Zenith Russia, до этого на позиции медиадиректора отвечала за предоставление полного комплекса услуг агентства клиентам различных категорий.