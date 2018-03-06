С ее помощью компания надеется развеять опасения клиентов

Publicis Groupe стала ведущим инвестором проекта NewsGuard, запущенного для борьбы с фейковыми новостями. Его основатели — журналисты и медиаменеджеры Стивен Брилл (The American Lawyer, Court TV, Brill’s Content) и Гордон Кровиц (The Wall Street Journal). Всего платформа привлекла 6 млн долларов.

Средства пойдут на найм подготовленных журналистов, которые будут анализировать контент 7500 новостных и информационных сайтов — самых посещаемых и популярных в США. NewsGuard планируют запустить к ноябрьским промежуточным выборам в конгресс.

Сотрудниками NewsGuard будет охвачено 98% новостного онлайн-контента, распространяемого в США на английском языке. Компания предложит рейтинг надежности и оценки достоверности социальным сетям, поисковикам и заинтересованным потребителям.

Процесс присвоения будет прозрачным и подотчетным, обещают создатели. Все новости промаркируют цветом — зеленым, желтым или красным. Участие людей призвано решить проблему, с которой не справляются алгоритмы. Цель NewsGuard — донести до читателей, что Denver Post — реальное издание, а Denver Guardian — поставщик фейковых новостей.

Изучение политических пристрастий Buzzfeed News и Boston Globe в задачи проекта не входит. Однако издание, которое собрало мнения всех сторон, но скрыло факт финансирования какой-либо коммерческой организацией, правительством или политиком, попадет в желтую зону. Красный рейтинг грозит источникам, которые последовательно и сознательно размещают ложную информацию или занимаются пропагандой.

NewsGuard хочет научить пользователей, особенно молодых, критически оценивать источники новостей. Publicis Groupe рассчитывает, что новая платформа станет исчерпывающим ответом на запросы клиентов, а также дополнительной степенью защиты, говорит глава рекламного холдинга Морис Леви. По его мнению, NewsGuard сыграет ключевую роль в разрешении кризиса, связанного с фейковыми новостями.

Напомним, бренды и агентства предъявляют все более жесткие требования к окружающему рекламу контенту. NewsGuard позволит рекламодателям ориентироваться на «белый список» издателей и поддерживать только проверенные площадки — и тем самым обеспечить защиту своим брендам.

Аналитики будут независимо друг от друга изучать и оценивать контент. Спорные ситуации передадут на рассмотрение руководителей NewsGuard. Объяснить, почему изданию присвоен тот или иной цвет, призваны специальные рецензии. Раздел «Ценность продукта» (Nutrition Label) будет содержать историю сайта, сведения о владельцах и редакции, об участии в отраслевых программах вроде Trust Project, о финансировании, наградах и допущенных ошибках. Например, в паспорте на RT (бывший Russia Today) указано, что телеканал скрывает свою причастность к российским властям.