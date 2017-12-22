Новая реклама от McCann неожиданным образом показывает отношения банка и клиента

Банки всё чаще стремятся разрушить некогда созданную дистанцию со своим клиентом. Они привлекают в кампании знаменитостей, записывают рэп и предлагают различные активации в социальных сетях. Провокационный ролик от Альфа-Банка продолжает эту тенденцию.

Агентство McCann и Альфа-Банк в рамках рекламной кампании выпустили ролик «Жестокий процент», посвященный одному из самых востребованных продуктов Альфа-Банка – рефинансированию кредитов. Видео заметно отличается от привычных рекламных роликов банковской категории и раскрывает историю отношений банка и потребителя с неожиданной стороны.

«Кредиты, взятые два года назад, в самый разгар кризиса под соответствующие проценты, можно описать двумя словами: боль и унижение. Покончить с ними очень просто, оформив рефинансирование кредитов в Альфа-Банке», – рассказывает Марат Гарипов, руководитель творческой группы McCann Moscow.

Ролик пользуется популярностью в социальных сетях. Только на YouTube его посмотрело более миллиона человек. А общий охват составил более семи миллионов просмотров.

«Альфа Банк – бренд-экспериментатор. Мы всегда ищем новые формы в коммуникации и нестандартные для банковской категории подходы. Мы были приятно удивлены положительным откликом аудитории на этот ролик и открытостью Интернет сообщества к нашим экспериментам в области креатива», – добавляет Наталья Бижанова, руководитель по стратегическому маркетингу Альфа Банка.

Состав творческой группы:

Альфа-Банк (клиент)

Оксана Беляева

Наталья Бижанова

Оксана Козыренко

Кристина Вдовина

McCann Moscow (креатив)

Creative director: Шамиль Шарифьянов

Creative director: Иван Петухов

Associate creative director: Марат Гарипов

Senior copywriter: Алексей Лаврухин

Art-direсtor: Евгения Хегай

Creative strategy director: Юля Захаревская

Head of TV production: Константин Баландин

Group account director: Ирина Аксенова

Senior account manager: Надежда Румянцева

Hype (продакшн)

Режиссёр: Алексей Куприянов

Executive Producers: Илья Стюарт, Мурад Осман

Продюсер: Ольга Митина

Пост-продакшн продюсер: Анна Винник

Ассистент: Лидия Смирнова, Евгения Фадеева