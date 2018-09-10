Столичные интернет-провайдеры ищут новые способы конкуренции за абонентов

Московские интернет-провайдеры ищут новые способы конкуренции за абонентов в условиях, когда рост числа новых подключений практически остановился. Компании привлекают пользователей акциями и специальными тарифами для студентов, пенсионеров и многодетных семей, сообщает «Коммерсант».

Оператор МГТС (на 94,7% принадлежит МТС) запустил тариф для обладателей социальной карты москвича, в число которых входят студенты, многодетные семьи и пенсионеры. Стоимость подключения к домашнему интернету на скорости 30 Мбит/с для них с сентября составит 200 руб. в месяц при наличии домашнего телефона и 250 руб. в случае его отсутствия. Предложение будет доступно до конца августа 2019 г. Основная задача МГТС в рамках нового тарифа — увеличить абонентскую базу.

Аналогичные акции предлагают и другие компании. В «Ростелекоме» отметили, что также периодически проводят акционные предложения для социально незащищенных слоев населения. «Акадо» «в рамках политики социальной ответственности» предоставляет услугу домашнего телевидения «Антенна Акадо» со скидкой 50%. В «Вымпелкоме» приводят в пример свой «конвергентный тариф», который предусматривает бесплатный домашний интернет для всех членов домохозяйства при условии, что мобильной связью в рамках тарифа может пользоваться всего один человек в семье.

Провайдер Wifire, дочерняя компания «МегаФона», поддерживает инициативу операторов «сделать связь доступнее для жителей столицы», несмотря на то что цена на домашний интернет в Москве и области в среднем и так уже ниже, чем в других регионах. Задача компании — таким образом стимулировать лояльность и продлевать «срок жизни» абонента, не демпингуя.

Аналитик «ТМТ Консалтинга» Ирина Якименко напоминает, что рынок широкополосного интернет-доступа в России продолжает стагнировать. По итогам второго квартала 2018 года общее число пользователей осталось на уровне первого квартала, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост числа абонентов составил 2,3%.