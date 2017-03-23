Подробный кейс от творческой группы



Иллюстрация: скриншот ролика

Сегодня рекламные ролики больше похожи на короткие произведения киноискусства, чем на простой информативный видеоряд. Одним из интересных примеров такого подхода стала недавняя реклама кетчупа и майонеза бренда Махеевъ, над которой работали рекламное агентство «Омега-медиа» и продакшн-студия «Трехмер Про».

Идея рекламной кампании была выбрана очень быстро - основной упор при создании сделан на качестве ингредиентов продукции Махеевъ. Директор по маркетингу «Эссен Продакшн АГ» Владимир Жуков объяснил выбор такой задумки по созданию рекламного ролика:





Владимир Жуков, директор по маркетингу «Эссен Продакшн АГ»

Мы знали, на что будем акцентировать внимание. Идея в том, что майонез и кетчуп из качественных ингредиентов - та необходимая составляющая, которая раскроет новый мир вкусов на сочетании обычных, казалось бы, продуктов.



Майонез и кетчуп МАХЕЕВ – это качественный продукт, который способен подарить новый вкус привычным блюдам. МАХЕЕВ делает мир вкуснее.

Чтобы достичь максимально близких и приятных ассоциаций у зрителя и донести главную мысль рекламы, была проделана огромная работа над созданием декораций из настоящих овощей и фруктов. Креативный директор агентства «Омега-медиа» Александр Войченко рассказал о концепции видеоролика:





Александр Войченко, директор по маркетингу «Эссен Продакшн АГ»

Мы сознательно минимизировали количество графики, показав естественную природную красоту натуральных продуктов, из сочетания которых и рождаются знакомые каждому блюда. А сделать каждое блюдо максимально «своим», подчеркнуть вкус или же создать контраст всегда поможет широкая линейка продуктов ТМ «Махеевъ».

Рекламный ролик как будто снимали в небольшой деревушке, вдали от загрязненных и запыленных мегаполисов, где на собственном огороде заботливо и с любовью выращиваются органические натуральные овощи, именно такие, как используются в производстве кетчупа Махеевъ и другой продукции «Эссен Продакшн АГ».



Специалисты «Омега-медиа» и продакшн-студии «Трехмер Про» вложили все свои силы и умения для реализации задуманного.

С первых секунд ролика вы будто переноситесь в самое идеальное место на земле – горные вершины с заснеженными пиками, лес с высокими раскидистыми деревьями, горная река, которая устремила свои воды вниз по скальной расщелине. Небольшие деревянные домики с милым заборчиком по обе стороны реки, уютно устроившиеся на фоне великолепных горных пейзажей и ярких желтых цветов. А вокруг, повсюду, аккуратные грядки с милейшими помидорчиками, перцем, зеленью. Они как нельзя лучше подчеркивают основное качество продукции Махеевъ, которое выделяет ее на фоне других – натуральность используемых ингредиентов и конечного продукта.

Для создания ландшафта, на фоне которого происходит действие в ролике, был сконструирован макет из множества настоящих продуктов. В качестве сруба для избушек был использован обычный хлеб, который аккуратно и четко был нарезан как бы на маленькие бревнышки. Также из этого «деревянного» материала сделали подвесной мостик над рекой. Склоны скал выложили тонкими ломтиками сыра, которые напоминали песчаные породы. Листья савойской капусты расстелились, словно зеленые луга с ароматными травами. Из брокколи вышли отличные деревья, а подсолнухи стали ярким пятном, которое добавило еще немного красок в этот сказочный ролик. Одна из главных ролей была отведена маленьким овощам – помидоры черри, декоративные патиссоны, маленькие острые перчинки, брюссельская капуста, все они создали удивительную картинку домашнего натурального огорода. Материалом для дорожек и тропинок послужили всевозможные семена и специи. Общая площадь платформы с макетом для съемок составила более четырех квадратных метров.

Детальность, с которой создавался этот рекламный ролик, отлично подчеркивает ту скрупулёзность, с которой подходят к производству продукции Махеевъ. Несмотря на то, что все эти овощи, домики и деревья выглядят игрушечными, осознание их натуральности формирует у зрителя повышенное доверие к рекламируемому товару и усиливает желание отдать предпочтение именно ему.

Ролик о том, как создавалась реклама

Глядя на результаты проделанной работы, сразу видно насколько себя оправдали все затраченные силы и средства.

Итоговый ролик