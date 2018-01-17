Айдентика проекта разработана агентством Repina Branding

Xpans – это проект, в задачи которого входит развитие технологии распознания товаров и ценников на полке без участия человека.

Новая технология способна облегчить сбор любых данных по товару в розничной точке. К примеру, производителю нужно знать, исполняются ли договоренности с розничной сетью по размещению его товаров на полке. Это можно сделать с помощью полевого работника, который либо сам визуально оценит состояние выкладки, либо сделает фото, а оценку проведет другой специалист. В обоих случаях производитель вынужден полагаться на экспертизу другого человека.

Нейросеть Xpans призвана рассказать, что находится на полке путем ее оцифровки, а исполнитель только сделает фотографию. Совмещая такие фотографии, можно составить электронную карту полки. Это позволит получить объективную информацию о товарах и ценниках в розничной сети и существенно оптимизировать работу мерчендайзеров.

В агентстве Repina Branding был разработан комплекс решений по визуальной и вербальной идентификации проекта Xpans с учетом всех требований современного рынка к стартапам в области информационных технологий.

Название проекта Xpans образовано от английского слова «expanse», что означает пространство – в частности, пространство полки и пространство самого магазина. Логотип представляет собой рамку фокусировки с курсорами, которая захватывает изображение. В логотипе отображается процесс первичного сбора информации полевыми работниками, которые фотографируют товары и потом отправляют на обработку с помощью нейросети.

Фирменный стиль построен на визуальном отображении процесса сбора и обработки данных нейросетью. Первый слой отражает процесс, когда нейросеть видит изображение, второй – нейросеть расставляет метки, третий – сканирование этикетки и отправка информации в базу данных. Все элементы интерактивны и взаимодействуют друг с другом.

Состав творческой группы:

Repina Branding (креатив)

Валерия Репина – креативный директор

Александра Логиневская – дизайнер