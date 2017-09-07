Оператор выпустил соцролик, чтобы показать, что настоящий москвич не только тот, кто родился в столице, но и тот, кто живет и работает на благо города

Кто может назвать себя москвичом? Больной вопрос и для коренных жителей, и для гостей столицы. Московский телекоммуникационный оператор МГТС в честь своего 135-летия опубликовал на YouTube ролик с записью социального эксперимента с участием жителей Москвы.

Каждый человек должен был ответить на несколько вопросов о своём городе, а затем угадать города остальных участников. Участники социального проекта – люди разного возраста, профессий, национальностей. Они по-разному одеваются, говорят и мыслят. Но итог эксперимента для них одинаково неожиданный.

«Москва тем и уникальна, что принимает людей разных профессий, культур, национальностей, и каждый из них становится неотъемлемой частью столицы. Сегодня, когда столица переживает четвертую технологическую революцию, мы создаем тот необходимый инфраструктурный фундамент, чтобы каждый москвич – и коренной, и приезжий – мог внести свой личный вклад в развитие Москвы», — комментирует проект Татьяна Мартьянова, руководитель департамента по связям с общественностью МГТС.

Сергей Калюжный, креативный директор CreativePeople, также отмечает важность выбранной темы: «Очень приятно поработать со смелым брендом, который поднял острую социальную тему - взаимоотношений между жителями Москвы, а по большому счету любой столицы. Наш совместный ролик - не очередная реклама, это небольшая история, в которой мы, москвичи, становимся чуть ближе друг к другу. Я и сам москвич с 2000 года».

Ролик, который является частью юбилейной кампании МГТС «Первые в городе», особенно актуален в преддверии Дня города Москвы.

Над проектом работали:

МГТС

Татьяна Мартьянова

Ирина Басарева

Анастасия Корякина

Михайлов и партнёры

Алексей Зиновкин

Вера Орлова

CreativePeople (разработка концепции)

Сергей Калюжный

Антон Ресалюк

Кристина Маринович

Лейла Алиева

Good Luck Have Fun (продакшн)