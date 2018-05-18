Основателя сети Федора Овчинникова снова вызвали на допрос

Прокуратура добилась возобновления дела о распространении наркотиков в заведениях «Додо Пицца». Обвинители попросили управление МВД по Северо-Восточному административному округу Москвы заново опросить всех свидетелей, сообщил основатель сети Федор Овчинников.

Бизнесмен побывал на втором допросе по делу, где он проходит как свидетель. Как утверждает прокуратура, в ходе предыдущего расследования было допущено «разгильдяйство», а дознание проходило «ненапористо». Следствие попросили выяснить связь между холдинговой компанией DP Global Group и ООО «Додо Франчайзинг», а также установить собственников DP Global Group. По словам Овчинникова, следователь предположил, что прокуратура может проверять «отмывание средств».

DP Global Group зарегистрирована на Британских Виргинских Островах и является владельцем российских юридических лиц ООО «Пицца Венчур» (собственная сеть пиццерий) и ООО «Додо Франчайзинг» (партнерская сеть пиццерий). Овчинников заявляет, что такая структура необходима не для ухода от налогов, а для реализации сделки с большим количеством акционеров на территории английского права.

Напомним, два уголовных дела были возбуждены после обнаружения наркотических веществ в одном из заведений «Додо Пицца», принадлежащих партнеру-франчайзи. Позже их объединили в одно по статье «Распространение наркотиков в особо крупных размерах». Овчинникова вызывали на допрос, но после широкой огласки дело закрыли.