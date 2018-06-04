По мнению производителей, рынок и так находится под достаточным контролем

Производители парфюмерии отправили письмо президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой исключить духи и туалетную воду из перечня товаров, подлежащих маркировке, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

В письме отмечается, что рынок и так находится под достаточным контролем: продукцию усиленно контролируют Роспотребнадзор и ФТС. Поэтому рынок прозрачный, а маркировка только увеличит нагрузку на его добросовестных участников. Кроме того, реальных механизмов борьбы с контрафактом маркировка не подразумевает.

Под обращением подписались Ассоциация производителей парфюмерии и косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ), Российская парфюмерно-косметическая ассоциация (РПКА), содружество производителей фирменных торговых марок «Русбренд» и Ассоциация прямых продаж (АПП).

Директор «Русбренда» Алексей Поповичев подсчитал, что маркировка увеличит нагрузку на добросовестных участников рынка на 2−3 млрд рублей дополнительно, но никак не скажется на количестве контрафакта, которая составляет 9% отечественного рынка.

Напомним, в мае правительство утвердило список товаров, подлежащих обязательной маркировке с 2019 года. Среди них табачная продукция, духи и туалетная вода, одежда, обувь, фотокамеры, шины и покрышки и др.