Спикерами конференции выступят мировые хедлайнеры и ведущие российские эксперты в области наружной рекламы

Опубликована программа конференции 9-го Международного Конгресса по наружной рекламе 3-6 октября, Тунис, Movenpick 5*. Регистрация - до 5 сентября.

Сформирована деловая программа OOH Конгресса в Тунисе (см. расписание ниже и на сайте).

Участники Конгресса: 250+ ключевых игроков российской индустрии наружной рекламы (список участников)

Спикерами конференции выступят мировые хедлайнеры и ведущие российские эксперты в области наружной рекламы.

Четырехдневная программа Конгресса включает два конференц-дня, в течение которых участники совершат полное погружение в OOH-реальность: обсудят актуальные вопросы, основные тренды и инновации в индустрии, станут свидетелями жарких дискуссионных панелей.

Основу контента деловой программы составляют доклады ведущих игроков рынка OOH (операторы, агентства, производители).

Впервые перед российской аудиторией выступит основатель компании Cuende - Даниэль Куэнде (Испания), который специализируется на исследовании в OOH на базе big data и поделится опытом внедрения своей методики в разных частях мира, а также общим обзором существующих в европейской практике метрик (сравнение ТВ/он-лайн/OOH).

Продолжит эту особо актуальную тему - дискуссионная панель "Единая валюта в OOH: мечты и реальность" - с участием Д. Куэнде и лидеров российской индустрии наружной рекламы (модератор – Андрей Рукавишников).

Клиентскую сторону представит Панель-блиц "В голове у рекламодателя" с участием федеральных рекламодателей (модератор - Петр Лидов).

WOW-НОВОСТЬ: на Конгрессе состоится Интеллектуальная Игра с Максимом Поташёвым, в которой участники смогут попробовать себя в роли знатоков интеллектуального клуба и побороться за хрустальную сову. Более того, г-н Поташев станет спикером деловой конференции.

Помимо Интеллектуальной игры, развлекательная программа Конгресса включает White Party (ft. Dj Lisitsyn), Гала-шоу «Вечерний OOH» с Максимом Брызгалиным в главной роли и отдых на пляже! (смотреть программу Конгресса).

Организатор Конгресса – TMG. Регистрация открыта до 5 сентября. Действуют специальные цены на проживание и перелет. Подать заявку.

Партнеры Конгресса:

Генеральный outdoor-партнер Gallery.

Генеральный партнер по инновациям Ritrama и Орматон.

Индустриальный партнер НАВК.

Конгресс проходит при поддержке АКАР и FEPE International.

DOOH-партнер Video Planning.

Алкогольный партнер Simple.

Генеральный IT-партнер D-Promo.

Участники выставки (Exhibitors): Intention, MediaCab.

Партнеры: Russ Outdoor, Europe Advertising.

Генеральный инфо-партнер Sostav.ru.

Генеральный медиа-партнер Outdoor.ru.

Инфо-партнеры: OOH Mag, Advertology, All Indoor.