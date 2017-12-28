Минпромторг предлагает интегрировать перечень с принятой во всем мире маркировкой штрих-кодами системы GS1

В России может появиться единый каталог потребительских товаров. Такую систему планирует создать Минпромторг РФ для развития онлайн-касс, сообщают «Известия» со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.

Минпромторг получает данные о продажах посредством онлайн-касс, однако эта информация носит бессистемный характер. В частности, это происходит потому, что один и тот же товар одного и того же производителя может обозначаться по-разному в разных торговых сетях и магазинах. Необходимо добиться полноценного анализа данных, а для этого надо раскрыть в полной мере потенциал онлайн-касс, считают в Министерстве.

«Онлайн-кассы дадут нам, помимо легализации рынка в целом, возможность точно понимать, что и по каким ценам продается, каковы тренды и потребительские предпочтения. Это позволит государству точечно решать возникающие проблемы и стимулировать производство тех товаров, которые становятся более востребованными. Сейчас это происходит в значительно мере интуитивно», – сообщил Мантуров

Он отметил, что единый каталог потребительских товаров в России будет полностью интегрирован с принятой во всем мире маркировкой штрих-кодами системы GS1. В настоящее время при поставке товара в магазины производители должны заполнять анкеты с большим количеством сведений, но цифровой каталог позволит уйти от такой трудоемкой и затратной процедуры.

Производителям важно, как продается их товар, а также товары тех или иных групп. Ретейлеры и производители утверждают, что это серьезно сократит их издержки. Кроме того, систематизированная информация интересна и бизнесу.