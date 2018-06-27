После смены правительства власти отказались обсуждать идею продавать лекарственные препараты в магазинах

В правительстве прекратили разработку поправок в законодательство, которые позволили бы продавать безрецептурные лекарства не только в аптеках, но и в продуктовых магазинах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо департамента соцразвития правительства.

Данный вопрос был снят с контроля правительства из-за того, что в ходе общественного обсуждения законопроект получил множество отрицательных отзывов. Собеседники в фармацевтической отрасли связали отказ от разработки законопроекта с уходом из правительства Игоря Шувалова, продвигавшего эту идею.

Ранее необходимость принятия закона аргументировали тем, что продажа безрецептурных лекарств в магазинах повысит уровень их доступности. Кроме этого, в Минпромторге полагали, что в рамках сложившейся монополии фармацевтических и медицинских организаций, имеющих исключительное право на продажу лекарств, реализация безрецептурных препаратов в магазинах простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств.

Первоначальная версия документа позволяла ритейлерам продавать безрецептурные препараты при наличии соответствующей лицензии. Получить ее можно было бы на юрлицо независимо от количества точек. Позднее Минпромторг доработал проект, предложив наделить торговые организации правом продавать безрецептурные лекарства вообще без лицензии.

Представители фармотрасли надеются, что больше власти к вопросу продажи лекарств в продуктовом ритейле не вернутся.