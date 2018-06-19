Награда вручается за достижения в сохранении окружающей среды

28 июля, в Измайловском парке культуры и отдыха, в рамках Фестиваля «ECO LIFE», состоится церемония награждения лауреатов Ежегодной Премии «ECO BEST AWARD — 2018». ECO BEST AWARD — независимая общественная награда, которая вручается лучшим из лучших за достижения в сохранении окружающей среды.

Российские и западные компании будут бороться за обладание наградами Премии в номинациях: «Зеленый офис», «Корпоративный проект», «Проект года», «Открытие года», «Продукт года», «Инновация года», «Экодизайн года» и многих других.

Особое внимание в Организаторами уделяется проектам в сфере энергосбережения — в рамках Премии учрежден приз «ENERGY BEST», вручаемый более чем в двадцати специальных номинациях.

Общество высоко ценит вклад компаний в сохранение экологии нашей страны и с уважением относится к деятельности таких организаций. Инициатива и своевременный отклик компаний на вопросы экологии России всегда были и остаются качественными показателями социально-ответственного предпринимательства.

Вручение одной из самых крупных премий в области сохранения окружающей среды — только начало. В рамках Премии состоится вторая практическая конференция «Экология и бизнес: Лучшие корпоративные практики» — крупномасштабная деловая площадка, где участники со всего мира смогут поделиться своим опытом и перенять опыт коллег в вопросах реализации комплексных экологических программ в бизнесе.

Своим мнением касательно проведения конференции поделилась Директор Премии, Елена Хомутова: «Мы занимаемся организацией мероприятий почти десять лет, и я с уверенностью могу сказать, что деловая площадка является прекрасным двигателем во многих вопросах. Передавая практические знания и навыки лидерам бизнеса, мы выстраиваем коммуникацию таким образом, чтобы каждый участник получил комплексный инструментарий для развития бизнеса».

Премия проводится при экспертной поддержке, Росгидромета, Минэкономразвития России, НИУ «Московский энергетический институт» и Национального Рейтингового Агентства.