Самым продаваемым автомобилем прошедшего месяца стала Lada Granta



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«АвтоВАЗ» сообщил, что продажи автоконцерна за первое полугодие 2017 года выросли на 12,8% в годовом выражении, до 140 231 автомобилей.

За июнь «АвтоВАЗ» продал 27 400 автомобилей, что на 23,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Самым продаваемым автомобилем прошедшего месяца стала Lada Granta. Вторая по популярности модель - Lada Vesta. По темпам роста продаж, взлетевших на 53,8%, лидирует Lada XRay.

Все это свидетельствует о том, что спрос на авторынке России восстановился. Напомним, что год назад автоконцерн разработал антикризисный план для улучшения финансовых показателей «АвтоВАЗа».

Предприятию была предоставлена поддержка со стороны государства и акционеров, кроме того, была запущена рекламная кампания в поддержку новых моделей. Руководитель автоконцерна Николя Мор сообщал, что «АвтоВАЗ» в 2017 году планирует нарастить продажи на 10%.