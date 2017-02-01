Pizza Hut, Макдональдс и розовые пони

Неожиданный факт: Дональд Трамп – не только президент США, но и звезда рекламы. До того, как стать политиком, он снялся в роликах многих известных брендов – от Pizza Hut до McDonald's. И эта реклама такая же необычная, как прическа Трампа.

Мы собрали для вас самую интересную рекламу с Дональдом Трампом.

Pizza Hut

В 1995 году Дональд Трамп снялся в рекламе пиццерий Pizza Hut. Это безумная реклама с сексуальным подтекстом. В ролике Трамп и его жена Ивана обсуждают, «правильно ли то, чем они занимаются» и волнуются, «что подумают об этом люди».

– Ивана, это неправильно, – говорит Трамп.

– Но это так приятно!

На самом деле Дональд и его жена неправильно едят пиццу. Они начинают с корочки, потому что она фарширована сыром.

Pizza Hut "New Yorker"

В 2000 году Трамп опять снялся в рекламе Pizza Hut. Он рекламирует пиццу «Большой Нью-Йоркер», которая на 40% больше обычной.

В ролике упоминаются большие вещи и великие люди. Трамп сравнивает себя с Наполеоном и Александром Великим.

«Наполеон, Александр Великий и Дональд Трамп – мы все сделаны из одного теста. И это тесто очень-очень большое».

А еще он спрашивает:

«Почему у Нью-Йоркцев такие большие рты? Потому что они ели «Большой Нью-йоркер» от Pizza Hut»

McDonald's

Ностальгическая реклама McDonald's с участием Трампа.

В ролике Трамп спрашивает у Гримаса (это постоянный герой рекламы «Макдональдса», вроде Желтого и Красного у M&M's), как им удалось запустить меню, в котором почти все стоит один доллар?

«То, что вы провернули, просто удивительно. «Биг тейсти» всего за один доллар?! Как вы это делаете, в чем ваш секрет?» – спрашивает Трамп.

К слову, у ролика есть две версии. В одном из них Гримас ничего не отвечает, и видео на этом заканчивается. А в другом Трамп хвалит его: «Ты молчаливый парень! Мне это нравится».

Ролик без похвалы

С похвалой

Visa

В 2003 году Трамп снялся в рекламе платежной карты Visa. В ролике он роняет карту с крыши небоскреба, а потом лезет в мусорку, чтобы ее достать, потому что переживает, что картой завладеют мошенники.

Trump Game

Естественно, Трамп был лицом рекламы многих товаров, которые выпускали его компании. Например, в 1998 году появилась настольная игра Trump Game. Она отличалась от остальных игр тем, что в нее нельзя проиграть.

«Вы не можете проиграть, вы можете только выиграть. Вы просто покупаете все, что хотите приобрести» – поясняет реклама.

Матрасы от Трампа

Реклама коллекции «Трамп-матрасов», которую выпустила компания Serta Mattress. В ролике Трамп разговаривает с анимационной овцой.

– Что ты думаешь о коллекции «Трамп-матрасов»? – спрашивает он. – Наконец-то те же качества и комфорт, что и в моих отелях.

Овца не разделяет радости:

– Теперь они не будут считать овец, – сокрушается она.

Стейки от Трампа

В 2007 году Трамп совместно с магазином The Sharper Image начал выпускать «Трамп-стейки». В этой рекламе он горячо их нахваливает.

«Когда я взялся за стейки, я просто возродил стейки. «Трамп-стейки» – это величайшие стейки в мире, и я имею в виду – во всех смыслах. «Трамп-стейки» – самые вкусные и из самой ароматной говядины, которую вы когда-либо ели».

Костюмы от Трампа

Реклама костюмов от Трампа похожа на всю остальную рекламу его собственной продукции. Если коротко – хороший костюм важен для достижения успеха, а костюмы от Трампа – просто самые лучшие.

Кроме того, во многих рекламах использовался образ Трампа.

Немецкий перевозчик грузов

Немецкая компания, занимающаяся организацией переездов, сняла видео про Трампа и Обаму. По сюжету на следующий день после выборов Барак Обама просыпается в своей кровати в Белом доме и видит на соседней подушке Дональда Трампа.

Создатели рекламы говорят, что такого могло бы и не случиться, если бы Обама вовремя воспользовался услугами их компании.

Пародийная реклама с Трампом и Хиллари

В ноябре 2016 года на YouTube появилась пародия на рождественскую рекламу John Lewis. В Оригинальном ролике девочке дарят батут, но она не успевает на нем попрыгать, потому что на батут запрыгивает собака.

В пародии вместо девочки – Хиллари Клинтон, а вместо пса – Дональд Трамп.

Оригинальная версия

Пародия

Безумная фейковая японская реклама

В 2016 году японский YouTube-режиссер Майк Дива снял фейковую предвыборную рекламу Трапу. Ролик начинается с показа японской девочки, которая фанатеет от Трампа и живет в розовой комнате с его портретами на стенах.

Дальше рассказывается, каким станет мир, когда Трамп победит. Он будет в радугах, портретах Трампа и танках.

А еще в нем будет летающий пони с лицом Трампа.