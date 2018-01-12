Уже разрешена реклама пива и отечественных вин, произведенных из российского винограда

Президент России Владимир Путин обещал подумать над просьбой разрешить рекламу крепкого алкоголя во время чемпионата мира по футболу, сообщает РБК.

В ходе встречи с руководителями СМИ Путину поступила просьба расширить возможности для получения доходов от рекламы, в частности, ослабить ограничения по рекламе алкоголя в рамках чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году. Путин в ответ сначала сказал: «Вы хотите, чтобы во время крупных спортивных мероприятий мы агитировали людей водку трескать?», — но потом пообещал подумать об этом.

Глава государства также не согласился с мнением о том, что водка является частью российской культуры. «Это в лучшем случае субкультура», — добавил он.

Глава государства при этом подчеркнул, что некоторые послабления в вопросе рекламы алкоголя уже сделаны: разрешена реклама пива и отечественных вин, произведенных из российского винограда. «А что там осталось? Водка? Коньяк? .. Хорошо, давайте подумаем», — добавил президент.

Напомним, что ЧМ по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.