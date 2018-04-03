Андрей Кондрашов будет курировать информационную политику холдинга

Пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов назначен первым заместителем гендиректора ВГТРК, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

«Андрей Кондрашов назначен первым заместителем гендиректора ВГТРК. Будет курировать информационную политику холдинга», — отметили в пресс-службе.

До этого момента у гендиректора ВГТРК Олега Добродеева был один первый заместитель — Антон Златопольский, одновременно являющийся гендиректором «России-1».

Кондрашов работает в структурах ВГТРК (в него входят телеканалы «Россия-1», «Россия-2», «Россия-24», радиостанция «Вести» и региональные телекомпании) более 27 лет, с 2007 года начал вести итоговую программу «Вести недели». В 2016 году возглавил дирекцию информационных программ «Вести» на «России-1». Он — автор нескольких документальных фильмов, в том числе «Крым. Путь на Родину» и «Путин», премьера которого состоялась в марте. С января по март он был пресс-секретарем избирательного штаба Путина.

Коллеги Кондрашова отмечают, что это «серьезное повышение» для него, так как фактически он становится одним из руководителей холдинга, охватывающего почти все население России. «Он очень понравился Владимиру Путину», — рассказал близкий к Кремлю источник.