С 26 по 28 апреля 2018 года в олимпийской столице состоится юбилейная программа «Спорт и Россия»

2018 год только начался, а спортивная жизнь России уже кипит, как никогда насыщенная значимыми спортивными событиями. Особенным этот год будет и для организаторов Ежегодной Национальной Премии и Форума «Спорт и Россия - 2018». 5 лет, именно столько исполняется российской спортивной Премии в этом году. Празднование юбилея будет проходить в олимпийской столице, городе Сочи с 26 по 28 апреля 2018.

Каждый год организаторы мероприятия собирают на своей площадке звезд мирового спорта, государственных деятелей, перспективные спортивные клубы и первые лица компаний, считающие спорт не только частью корпоративной социальной ответственности, но и образом жизни.

Событие неизменно удивляет участников и гостей. Без сомнений и в этом году нас ждет интересный двухдневный форум. Дискуссия будет посвящена вопросам стратегии развития спортивной индустрии и инвестициям. Представители российского и мирового спортивного сообщества обсудят особенности спортивного спонсорства, механизмы государственно-частного партнерства в спорте, безопасность спортивных объектов, антикризисный PR в спорте и прогнозы Чемпионата Мира по футболу. Для участия в деловой программе события необходимо связаться с Организаторами.

После завершения делового дня участников и гостей ждет торжественная церемония награждения лауреатов, которую будет вести известный российский комментатор Виктор Гусев.

«Не смотря на все изменения, которых мы добились за эти пять лет, основные задачи Премии остаются неизменными – определить лучшие практики в сфере спорта и здорового образа жизни, поощрить предприятия и организации, добившиеся наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России, укрепить связи среди профессионального сообщества», - комментирует подготовку к мероприятию исполнительный директор Премии Праведникова Виктория.

Участниками Ежегодной Национальной Премии «Спорт и Россия» могут стать организации любой формы собственности или персоналии, внесшие существенный вклад в развитие спорта и здорового образа жизни.

Спешите подать заявку на участие в Премии и Форуме. Не упустите шанс вписать свое имя в историю российского спорта.