Конкурсанты могут присылать свои лучшие кейсы до 31 августа

Клуб Арт-директоров России объявил о продлении дедлайна приема заявок на участие в российском профессиональном конкурсе в области рекламы и дизайна ADCR Awards 2017. Конкурсанты могут присылать свои лучшие кейсы до 31 августа.

Подать заявку на участие и узнать подробности о Премии можно на сайте.

Торжественная церемония награждения ADCR Awards состоится уже 19 сентября в Особняке на Волхонке. Дресс-код: Black Tie.

ADCR, Клуб Арт-директоров России, – некоммерческий проект, который объединил людей творческих профессий в рекламной индустрии. Входит в европейскую лигу клубов с момента создания и уже более 10 лет транслирует миссию и идеи глобального креативного сообщества.

Подать заявку на ADCR Awards может как любое российское рекламное агентство, так и самостоятельный представитель индустрии.

Конкурсанты ADCR Awards автоматически получают возможность стать участниками одной из самых престижных европейских премий ADC*E Awards. Призеры ADCR Awards смогут получить скидку на участие в ADC*E Awards, а победители – представить свою работу бесплатно.