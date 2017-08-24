В День знаний пройдет встреча с экспертами индустрии

В День знаний Клуб Арт-директоров России и Британская высшая школа дизайна предлагают дизайнерам и креативным специалистам набраться мудрости и вдохновения от экспертов индустрии.

Основатель студии Suprematika Владимир Лифанов, дизайнер Денис Башев и основатель Лаборатории AG Артем Геллер расскажут про современный дизайн, карьерные возможности в этой отрасли и, конечно, ответят на самые волнующие вопросы гостей.

Встреча пройдет на площадке выставки выпускников БВШД 180°, где заодно можно будет увидеть свежие работы по брендингу, иллюстрации, современному искусству и другим направлениям.

1 сентября, ул. Нижняя Сыромятническая 10, стр. 7 (Artplay), начало в 19:30.

Вход по регистрации на сайте.

ADCR, Клуб Арт-директоров России, – некоммерческий проект, который объединил людей творческих профессий в рекламной индустрии. Входит в европейскую лигу клубов с момента создания и уже более 10 лет транслирует миссию и идеи глобального креативного сообщества.

Подать заявку на участие и узнать подробности о Премии можно на сайте.