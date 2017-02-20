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Правительство утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой организации “ТВ-Новости” на создание, развитие, поддержание и распространение телевизионного канала на французском языке. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В постановлении отмечается, что субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.
О намерении создать французскую версию RT стало известно еще в 2014 году. Тогда в проект планировалось вложить 1,4 млрд рублей. Предполагалось, что вещание будет распространяться на все регионы с потенциально большой франкоязычной аудиторией, включая африканские страны.
В конце прошлого года Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2017 год, согласно которому автономной некоммерческой организации “ТВ-Новости” будет дополнительно выделено (http://www.sost
При этом, увеличение финансирования должны были получить только ОАО "Первый канал", ОАО "Телекомпания НТВ", ОАО "Телерадиокомпан