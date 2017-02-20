Телеканал получит дополнительно 1,22 млрд рублей



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Правительство утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой организации “ТВ-Новости” на создание, развитие, поддержание и распространение телевизионного канала на французском языке. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении отмечается, что субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

О намерении создать французскую версию RT стало известно еще в 2014 году. Тогда в проект планировалось вложить 1,4 млрд рублей. Предполагалось, что вещание будет распространяться на все регионы с потенциально большой франкоязычной аудиторией, включая африканские страны.

В конце прошлого года Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2017 год, согласно которому автономной некоммерческой организации “ТВ-Новости” будет дополнительно выделено (http://www.sost av.ru/publicatio n/russia-today-p oluchit-dopolnit elnye-dengi-na-z apusk-veshchaniy a-na-frantsuzsko m-yazyke-24865.h tml) 1,22 млрд рублей. Таким образом, размер субсидии телеканала на следующий год возрастает до 18,74 млрд рублей.

При этом, увеличение финансирования должны были получить только ОАО "Первый канал", ОАО "Телекомпания НТВ", ОАО "Телерадиокомпан ия "Петербург", ЗАО "Карусель" и ОАО "ТВ Центр". Интересно, что в совокупности финансирование этих телеканалов должно было увеличиться на 1,1 млрд рублей, т. е. меньше, чем дополнительная субсидия для RT.