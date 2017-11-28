Чиновники предлагают исключить плановые проверки антимонопольными органами в сфере рекламы



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Правительство РФ одобрило законопроект, направленный на оптимизацию государственного контроля в области рекламы. В документе предлагается исключить плановые проверки антимонопольными органами в сфере рекламы. Соответствующий документ опубликован пресс-службой правительства.

По закону о рекламе при ее трансляции уровень громкости звука рекламного ролика, как и громкости звука сообщения о трансляции рекламы не должен превышать средний уровень громкости прерываемой передачи. Требование также распространяется и на анонсы передач.

Правительство отмечает, что отмена плановых проверок позволит снизить нагрузку на предпринимателей при государственном надзоре в сфере рекламы и при этом не повлияет на эффективность государственного надзора в этой сфере.

«Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон №38-ФЗ в части отмены проведения антимонопольными органами плановых проверок в сфере рекламы при выявлении превышения уровня громкости рекламы над средним уровнем громкости прерываемой ею теле-, радиопрограммы или теле-, радиопередачи», — отмечается в пояснении к документу.