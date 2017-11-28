II-й Всероссийский форум профессионалов сферы связей с общественностью

В рамках «PR+» FORUM 2018 мы не будем вручать премии или рассказывать о том, насколько важен PR в цифровую эпоху. Мы будем рассматривать конкретные кейсы и подходы, показавшие эффективность на практике.

На площадке соберутся вместе более ста профессионалов сферы связей с общественностью из компаний крупного и среднего бизнеса.

PR+ Forum 2018 это:

100+ участников

30+ спикеров из компаний: Концерн Калашников, Норильский Никель, Мегафон, YOTA, МГТС, Полюс, ВТБ 24, АЛЬФА-БАНК, DANON, ЮНЕСКО и многие другие

16 кейсов

5 обзорных докладов

2 дискуссии

А также блиц-аналитика, Talk-show с участниками, Community Management мастер-класс…

Программа мероприятия.

Регистрация на форум. Льготная регистрация до 29 декабря и постоянные скидки для владельцев клубных карт InterForum.