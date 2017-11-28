В рамках «PR+» FORUM 2018 мы не будем вручать премии или рассказывать о том, насколько важен PR в цифровую эпоху. Мы будем рассматривать конкретные кейсы и подходы, показавшие эффективность на практике.
На площадке соберутся вместе более ста профессионалов сферы связей с общественностью из компаний крупного и среднего бизнеса.
PR+ Forum 2018 это:
- 100+ участников
- 30+ спикеров из компаний: Концерн Калашников, Норильский Никель, Мегафон, YOTA, МГТС, Полюс, ВТБ 24, АЛЬФА-БАНК, DANON, ЮНЕСКО и многие другие
- 16 кейсов
- 5 обзорных докладов
- 2 дискуссии
- А также блиц-аналитика, Talk-show с участниками, Community Management мастер-класс…
Регистрация на форум. Льготная регистрация до 29 декабря и постоянные скидки для владельцев клубных карт InterForum.