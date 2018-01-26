Кампания продвигается в digital

Leo Burnett Moscow и компания Hasbro считают, что именно во время игры родители могут заметить, как повзрослел их ребенок. Примеров тому множество: незаметно для родителей дети начинают объяснять больше карточек в Taboo или гораздо более ловко вытаскивают блоки из башни Jenga.

Первая совместная кампания Hasbro и Leo Burnett «Поздравляем с проигрышем» состоит из серии роликов: продуктовых и имиджевого. Продуктовые видео более ироничны, а имиджевый, в свою очередь, наиболее ярко демонстрирует выбранный агентством инсайт, когда поражение от своего ребенка будет только в радость.

Кампания продвигается в digital.

«Положа руку на циничное мужское сердце — все время поддаваться (даже собственному сыну) не очень интересно. Нашим имиджевым роликом мы хотели поздравить всех родителей с переходом на новый уровень общения со своим ребенком», — комментирует креативная команда Leo Burnett Moscow Евгений Шиняев и Михаил Ткаченко.

«Рынок настольных игр в России еще только развивается. Многие россияне ассоциируют их с играми советского прошлого — шахматами, лото, домино, картами. Некоторые вспоминают одну современную — „Монополию“. При этом хотелось бы, чтобы они стали частью привычного досуга наших семей наравне с походом на каток, в кино или развлекательный центр. Ведь, в отличие от других развлечений, настольные игры для родителей и детей становятся „связующим мостиком“, помогают найти общий язык, тепло и по-семейному провести время вместе, общаясь не с экраном, а друг с другом», — рассказывает старший бренд-менеджер компании Hasbro Ольга Мартус.

«Этот проект стал моим первым опытом работы на российском рынке. Когда я получил сценарий, то сразу понял, что у нас будет возможность сделать что-то действительно хорошее. Мне очень нравится снимать рекламу, где есть реальные люди, юмор и глубокие эмоции. Каждый, кто участвовал в проекте, стремился к наилучшему результату — и это очевидно по итогу. Я очень горжусь тем, что стал частью кампании вместе с Hasbro и Leo Burnett. И я надеюсь, что у нас будет возможность снова сотрудничать в будущем», — прокомментировал режиссер Felipe Gomez Aparicio.

Состав творческой группы:

Hasbro (клиент)

Маркетинг-директор: Ольга Мачильская

Маркетинг-менеджер: Анна Свержина

Cтарший бренд-менеджер Ольга Мартус

Leo Burnett Moscow (креатив)

Директор по работе с клиентами: Илья Хрущев

Старший копирайтер: Евгений Шиняев

Старший арт-директор: Михаил Ткаченко

Директор по стратегическому планированию: Кирилл Иориш

Менеджер по стратегическому планированию: Александр Попков

Продюсер: Олег Гридасов

Film Service (имиджевый ролик)

Режиссер: Felipe Gomez Aparicio

Оператор: Paco Femenia

Продюсер продакшена: Екатерина Гетта

Пост-продакшен-продюсер: Ксения Вострикова

Park Production (продуктовые ролики)

Режиссер: Илья Аксенов

Оператор: Ян Яфимский

Продюсер продакшна: Мария Якушина