Leo Burnett Moscow и компания Hasbro считают, что именно во время игры родители могут заметить, как повзрослел их ребенок. Примеров тому множество: незаметно для родителей дети начинают объяснять больше карточек в Taboo или гораздо более ловко вытаскивают блоки из башни Jenga.
Первая совместная кампания Hasbro и Leo Burnett «Поздравляем с проигрышем» состоит из серии роликов: продуктовых и имиджевого. Продуктовые видео более ироничны, а имиджевый, в свою очередь, наиболее ярко демонстрирует выбранный агентством инсайт, когда поражение от своего ребенка будет только в радость.
Кампания продвигается в digital.
«Положа руку на циничное мужское сердце — все время поддаваться (даже собственному сыну) не очень интересно. Нашим имиджевым роликом мы хотели поздравить всех родителей с переходом на новый уровень общения со своим ребенком», — комментирует креативная команда Leo Burnett Moscow Евгений Шиняев и Михаил Ткаченко.
«Рынок настольных игр в России еще только развивается. Многие россияне ассоциируют их с играми советского прошлого — шахматами, лото, домино, картами. Некоторые вспоминают одну современную — „Монополию“. При этом хотелось бы, чтобы они стали частью привычного досуга наших семей наравне с походом на каток, в кино или развлекательный центр. Ведь, в отличие от других развлечений, настольные игры для родителей и детей становятся „связующим мостиком“, помогают найти общий язык, тепло и по-семейному провести время вместе, общаясь не с экраном, а друг с другом», — рассказывает старший бренд-менеджер компании Hasbro Ольга Мартус.
«Этот проект стал моим первым опытом работы на российском рынке. Когда я получил сценарий, то сразу понял, что у нас будет возможность сделать что-то действительно хорошее. Мне очень нравится снимать рекламу, где есть реальные люди, юмор и глубокие эмоции. Каждый, кто участвовал в проекте, стремился к наилучшему результату — и это очевидно по итогу. Я очень горжусь тем, что стал частью кампании вместе с Hasbro и Leo Burnett. И я надеюсь, что у нас будет возможность снова сотрудничать в будущем», — прокомментировал режиссер Felipe Gomez Aparicio.
Состав творческой группы:
Hasbro (клиент)
Маркетинг-директор: Ольга Мачильская
Маркетинг-менеджер: Анна Свержина
Cтарший бренд-менеджер Ольга Мартус
Leo Burnett Moscow (креатив)
Директор по работе с клиентами: Илья Хрущев
Старший копирайтер: Евгений Шиняев
Старший арт-директор: Михаил Ткаченко
Директор по стратегическому планированию: Кирилл Иориш
Менеджер по стратегическому планированию: Александр Попков
Продюсер: Олег Гридасов
Film Service (имиджевый ролик)
Режиссер: Felipe Gomez Aparicio
Оператор: Paco Femenia
Продюсер продакшена: Екатерина Гетта
Пост-продакшен-продюсер: Ксения Вострикова
Park Production (продуктовые ролики)
Режиссер: Илья Аксенов
Оператор: Ян Яфимский
Продюсер продакшна: Мария Якушина