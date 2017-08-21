Совместное исследование AliExpress и Яндекс.Денег

AliExpress вместе с Яндекс.Деньгами подвели потребительские итоги лета. Сервисы рассказали, насколько активно россияне тратили деньги и какие товары предпочитали летом 2017 года.

Главные тренды – спиннеры, «Игра престолов» и Китай.

Спиннеры

Спиннеры сохраняют за собой первое место в поиске на AliExpress, хотя интерес к ним за последний месяц существенно снизился. Самый актуальный запрос на AliExpress в России – это «спинер», но искать его стали на 70% меньше, чем в середине лета. При этом если сложить различные варианты написания товара, то он все ещё остаётся безусловным лидером с более чем 800 000 запросов по итогам месяца. Но каждый поисковый запрос с упоминанием спиннера потерял за месяц около 60-70%.

Китай

По данным Яндекс.Денег, жители страны потратили на китайских площадках в 3,4 раза больше по сравнению с летом 2016 года. Количество покупок также увеличилось в 3,5 раза, покупателей стало в 2,8 раза больше.

Xiaomi

Второе место в списке самых популярных запросов на AliExpress занимает Xiaomi. Смартфоны марки пользуются стабильным интересом у покупателей AliExpress и AliExpress Молл, за месяц интерес к ним сохранился на прежнем уровне. Это можно также связать и с восстановлением возможностей по их доставке в Россию. Но если в июле пользователи интересовались моделью Mi5, то сейчас его сменил Note 4.

При этом Xiaomi – один из немногих брендов, которые пользователи ищут целенаправленно. Среди пользовательских предпочтений по брендам в топе поиска также ведущие места занимают Meizu, Oneplus и iPhone.

Наушники

Третье место заняли «наушники» - они пользуются постоянным интересом у покупателей и стабильно входят в топ по поиску. Интерес к ним практически не меняется в зависимости от сезона. За прошедший месяц наушники искали более 160 000 раз, но при этом, в отличие от смартфонов, без привязки к какому-либо бренду.

Школьные принадлежности

Четвёртое и пятое место заняли новички рейтинга – это товары для подготовки к школьному сезону – «пенал» и «рюкзак». Интерес к ним по сравнению с серединой лета вырос сильнее всего, более чем на 80% и 20% соответственно.

Товары для школы ожидаемо сместили из топа летние товары, такие как «купальник», который переместился сразу на 20 место.

Ожидаемо снизился интерес к главным устройствам для майнинга. Пользователи стали существенно меньше искать информацию и про сами видеокарты, и конкретные модели. Если в середине лета роста спроса на них измерялся трёхзначными цифрами, то сейчас всё это направление показывает среднее падение в районе 50% по сравнению с предыдущим месяцем. А сама «видеокарта» не вошла даже в топ-50 самых популярных запросов AliExpress за месяц.

«Игра престолов»

Наибольший прирост за месяц среди запросов из топ-50 показал “game of thrones”. Товары с атрибутикой сериала к выходу нового сезона стали искать почти втрое чаще.

Самым активным месяцем для онлайн-шоппинга оказался июль.