В сентябре состоится одно из знаковых мероприятий в области современного потребительского рынка

20−21 сентября 2018 года в Marriott Krasnaya Polyana 5*- Сочи Казино и Курорт состоится одно из знаковых мероприятий в области современного потребительского рынка — двухдневный Форум и Церемония награждения Премии «Права потребителей и качество обслуживания».

Потребительский рынок растет с каждым днем и диктует предпринимателям новые правила производства товаров и оказания услуг. Соответствовать современным потребительским запросам становится все сложнее, и многие вопросы так и не находят ответа. Решение есть! Премия и Форум «Права потребителей и качество обслуживания» учреждены для решения наиболее актуальных проблем потребительского рынка и расстановки приоритетов в системе первоклассного сервиса и качества предлагаемого товара.

Цель Форума — создать площадку для живого диалога российских и международных ведущих специалистов в области маркетинга, PR, реализации правовых основ защиты потребительских инициатив с представителями государственных и общественных организаций и СМИ, заинтересованных в развитии цивилизованного потребительского рынка в России.

Второй день Форума ознаменован торжественной церемонией вручения наград 9-ой ежегодной Премии «Права потребителей и качество обслуживания» наиболее успешным компаниям, брендам, сервисам и проектам в области высокого качества производимой продукции и высокого уровня сервиса.

Информационные партнеры: Интернет-портал «Русская Планета», ИА «Политика Сегодня», Журнал «БОСС», Интернет-портал «Sostav».

Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку на участие в Премии и Форуме Вы можете на официальном сайте.