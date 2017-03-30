Спортивный производитель объявил о партнерстве с 80-летним китайским актером



Фото Reebok

В качестве официального посла в Китае производитель спортивных товаров Reebok выбрал местного 80-летнего актера Дешун Ванга, получившего на родине прозвище “Самый горячий дедушка Китая”.

В рамках сотрудничества с Reebok Дешун Ванг будет сопровождать открытие новых магазинов FitHub, в которых можно не только приобрести спортивную одежду, но и познакомиться с инновационной программой тренировок CrossFit. По планам компании, до 2020 года в Китае будет открыто порядка 500 таких магазинов, при этом первые 50 FitHub начнут свою работу на территории Поднебесной уже в текущем году.

“Заняться фитнесом в возрасте 70 лет под силу не всем, именно поэтому выбор Reebok пал на Дешун Ванга. Он уже помог изменить взгляды китайцев на проблему старения и показал, что никогда не поздно ставить перед собой цели и достигать их”, - прокомментировал и в Reebok сотрудничество с “Самым горячим дедушкой Китая”.

Широкую известность Дешун Ванг приобрел в 2015 году после того, как дебютировал на подиуме на Неделе моды в Китае. Мужчина продемонстрирова л публике свое подтянутое тело, после чего и получил прозвище “Самый горячий дедушка Китая”.