Документальный фильм о Саше Соколове превратился в громкую PR-кампанию



Личный архив Татьяны Ретивовой и Саши Соколова / Первый канал

В феврале Первый канал реализовал уникальный мультимедийный проект – фильм про «последнего русского писателя» Сашу Соколова. Благодаря последовательному охвату нескольких медиа каналов документальное кино впервые в истории российского PR превратилось в громкий и успешный кейс, о котором мы подробнее расскажем в нашем материале.

Про продукт

Александр Всеволодович Соколов – загадочная историческая личность эпохи двадцатого и двадцать первого веков на небосклоне современной литературы. Прежде всего, он писатель-постмодернист, излюбленным жанром которого остается роман, а излюбленной линией поведения – отшельничество.

Написав три книги, включая свой главный роман «Школа для дураков», Соколов пропал из Советского союза в середине 1970-х годов. Ходили слухи о том, что его нет в живых, что он стал затворником где-то в глубине Канады, в которой родился. Однако, реальных фактов о его местоположении и дальнейшей судьбе не мог привести никто.

Распутывать этот клубок взялся опытный дуэт: Николай Картозия, журналист и генеральный директор телеканала «Пятница!», и Антон Желнов – телеведущий и журналист. Вместе им довелось работать над документальным проектом «Бродский не поэт», получившим в 2015 году премию ТЭФИ, после чего они вновь встретились для создания нового фильма о жизни и творчестве таинственного Соколова.

Им удалось найти писателя после долгих поисков в разных странах и лично пообщаться с ним в течение десяти дней. Его рассказы о детстве и жизни за границей, документы, архивные фото легли в основу удивительной биографической киноленты, премьера которой состоялась на Первом канале в середине февраля.

Ход кампании

«Литературный интригующий детектив», как его назвали на Первом, посмотрело более 700 тысяч россиян. Столь громкая премьера стала отправной точной для масштабной трансмедийной PR-кампании.

Как правило, этот формат используется для продвижения развлекательного ТВ-контента: погружает потребителей в мир бренда или продукта, предоставляет ему возможности для взаимодействия с помощью медиа каналов. В этом смысле фильм «Саша Сколов. Последний русский писатель» стал первопроходцем, для его продвижения впервые использовалась подобная схема вовлечения аудитории.

Журналисты ознакомились с фильмом первыми на пресс-показе, который состоялся 7 февраля в столичном кинотеатре «Пионер».

За этим последовала серия публикаций в самых авторитетных СМИ страны. Так, накануне премьеры 9 февраля, интерес зрителей к проекту подогрела авторская статья Николая Александрова о феномене Соколова, опубликованная на портале Lenta.ru. Это был творческий «разбор полетов» писателя, который сопровождался видео-интервью с издателем писателя – поэтом Максимом Амелиным. Публикацию увидело около 40 тыс. человек.

Тогда же, 9 февраля создатели проекта поделились своими впечатлениями о проделанной работе с ресурсом Gazeta.ru. В мини-интервью порту Николай Картозия и Антон Желнов пояснили, почему стиль фильма называется «русским дзеном», будут ли они и дальше вместе работать над документальными лентами, а также обсудили главного героя фильма.

Уже после премьеры, 11 февраля, на главной странице Lenta.ru появилось большое интервью Саши Соколова. Оно включало в себя интересные подробности, которые не вошли в фильм из-за колоссального объема: это рассказы самого писателя о родителях-разведчиках, переезде в Москву, школе, семейных конфликтах, пребывании в психбольницах, эмиграции, романах «Школа для дураков», «Между собакой и волком», «Палисандрия» и книге «Триптих», о работе лыжным инструктором, отношении к людям, к слову и к Богу.

Сразу же после премьеры на деловом портале Gazeta.ru разместили красочный спецпроект, посвященный фильму. В нем также были собраны дополнительные материалы: не вошедшие отрывки со съемок, использованные архивные документы, письма, фотографии из личных архивов Соколова и его друзей, а также музыка и полный авторский сценарий. Спецпроект позволил зрителям вновь окунуться в мир «последнего русского писателя» Саши Соколова и прочувствовать его через старые снимки.

Затем, словно по нарастающей, российские СМИ подхватили проект, набравший популярность. О прошедшей премьере написали ТАСС, «Литературная газета», «Сноб» и другие.

Однако, это еще не все. В последний день февраля и в начале марта ряд показов фильма «Саша Соколов. Последний русский писатель» состоялся в уже знакомом нам «Пионере» на Кутузовском. Специально для этих показов киноленту озвучил известный российский актер Владимир Машков.

Итоги

Несмотря на то, что документалистика – не самый массовый жанр, и на то, что подобный проект в первый раз продвигали в России по трансмедийной модели, кейс был выполнен успешно. Таким образом, авторы доказали и наглядно показали, что в купе с современными медийными платформами документалистика может значительно расширить круг зрителей.