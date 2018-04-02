Зафиксирован спад покупателей в среднем на 10-20%

Посещаемость торговых центров в Москве и Подмосковье в прошедшие выходные сократилась на 10−20%. Причиной послужил негативный информационный фон, возникший в связи с происшедшим 25 марта пожаром в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщает «Коммерсант».

Спад числа посетителей на 10% по сравнению с предыдущей неделей зафиксировали в ТРЦ «Торговый квартал в Домодедово и ТРЦ «Зеленопарк». На 20% меньше покупателей пришло в ТРЦ «Ривьера». 10−15% процентный спад посещаемости отметили в компании «Знак», которая развивает малоформатные центры в Москве и Подмосковье. Региональные объекты почти не заметили снижения количества покупателей.

Такую ситуацию связывают с негативными настроениями покупателей из-за трагедии в Кемерово. Кроме того, в соцсетях начал массово распространяться призыв бойкотировать визиты в торгцентры 31 марта. Желание присоединиться к этой акции, в частности, высказали сенатор Александр Башкин, певицы Нюша и Вера Брежнева. Одновременно в Telegram появился бот «Открой дверь», его создатели собирают информацию о закрытых эвакуационных выходах в торговых, деловых центрах, кинотеатрах, детских садах, школах и других учреждениях. С момента запуска бот принял уже около 2 тыс. обращений, основная часть из которых касается муниципальных и государственных заведений: школ, детских садов, вузов и общежитий.

На минувшей неделе в торгцентрах массово появлялись активисты, снимающие на видео эвакуационные выходы и пожарное оборудование. Некоторые из них предлагали посетителям воздержаться от посещения объектов в эти дни. Одним из способов восстановления покупательского потока в воскресенье в торговых центрах стали маркетинговые мероприятия, например, многие ритейлеры в эти выходные предлагали значительные скидки.

Несмотря на общий информационный фон, большинство клиентов не высказывают опасения относительно собственной безопасности.

«В минувший четверг у нас проходила проверка МЧС. Поразительно, но после включения сигнала тревоги в ТРЦ ни один посетитель не вышел из магазина и не проявил признаков тревоги, а на наши вопросы о причинах такого спокойствия люди отвечали: „Нас спасут, если что“», — рассказала коммерческий директор ITD Properties (управляет ТРЦ «Торговый квартал в Домодедово») Индира Шафикова.

В объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» на прошедших выходных не заметили падения посещаемости. В «Каро» также заявили, что трафик оказался на уровне ожиданий.

Трагедия в Кемерово стала причиной не только сокращения посещаемости торговых центров, но и поводом для дополнительной волны их тотальных проверок. Поручение удостовериться в соблюдении законодательства в части пожарной безопасности во всех объектах, где есть кинотеатры и развлекательные зоны, дала Генпрокуратура. Кроме того, правительство поменяет требования пожарной безопасности, в частности, разрабатывается система слежения за состоянием противопожарного оборудования в онлайн-режиме.