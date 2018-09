Портрет Маяковского появился в Москве в рамках промокампании Hennessy

В сентябре по приглашению Дома Hennessy Москву посетил известный стрит-арт художник Александр Фарто, работающий под творческим псевдонимом Vhils.

В рамках международного проекта Be Very Special португальский художник не только представил эксклюзивный дизайн коробки и этикетки Hennessy Very Special Limited Edition by Vhils, но и создал арт-объект в Москве.

Vhils создал дизайн лимитированной серии в своем фирменном стиле, взяв за основу узнаваемые символы Дома — виноградную лозу и фамильный герб семьи Хеннесси, и дополнил их фрагментами изображений со старых рекламных щитов Hennessy и тремя звездами, означающими классификацию коньяка.

На коробке и этикетке Hennessy Very Special Limited Edition by Vhils преобладают яркие контрастные цвета: черный и темно-золотой, напоминающий оттенок зрелого коньяка.

Проект Be Very Special посвящен людям, которые не просто следуют моде, но и сами задают тренды, не боятся выходить за рамки обыденного и рушить границы условностей, как в свое время это делал, например, Маяковский. Работа Vhils продолжает историю коллабораций Дома с современными художниками: предшественниками Vhils в рамках проекта были JonOne, Скотт Кэмпбелл, Futura, Kaws, Os Gemeos, Шепард Фейри и Райан Макгиннесс.

Портрет Владимира Маяковского находится на территории городского пространства «Хлебозавод». Известный своим бунтарским духом, дерзким нравом, стремлением к свободе и справедливости, жаждой перемен и обновления, образ Маяковского находит отражение в ценностях Дома Hennessy.

Над картиной художник работал в течение четырех дней.

У Vhils довольно необычная техника исполнения — он не использует краску, а «рисует» портреты на стенах старых домов и заброшенных мануфактур с помощью строительных инструментов: отбойного молотка, дрели, зубила и даже взрывчатки. Именно эта техника принесла ему широкую известность — он создал более 200 портретов, представленных в мировых столицах от Лондона до Лос-Анджелеса и от Рио-Де-Жанейро до Гонконга. В основе деятельности португальца лежат акты творческого разрушения, позволяющие «сделать невидимое видимым».

В прошлом году Vhils посетил провинцию Коньяк и с удивлением обнаружил сходство между своим творчеством и идеалами Дома Hennessy: это и страстный подход к искусству, и вдохновляющая история об инновациях и умении рисковать. Поэтому союз Vhils и Hennessy больше похож на симбиоз, а не на деловое сотрудничество: они с уважением относятся к наследию прошлого и не боятся экспериментировать, но самое главное — результат их работы можно оценить только со временем.