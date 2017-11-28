Платформа стала первым этапом внедрения технологии в электронные услуги и сервисы Москвы

Мэрия Москвы в пилотном режиме запустила электронную площадку для открытых референдумов по городским вопросам «Активный гражданин» на блокчейне, сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя департамента информационных технологий Москвы Артема Ермолаева.

Преимущества сайта «Активный гражданин» в том, что можно следить за ходом голосования в режиме реального времени, проверять хронологию появления голосов и контролировать все голосования в системе, а затем сравнить результаты голосования с официальными.

Блокчейн работает на основе системы Ethereum. Контракт на разработку сервиса выиграл «Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства». Платформа стала первым этапом внедрения технологии блокчейн в электронные услуги и сервисы Москвы. Мэрия изучает возможность использования блокчейна для электронных услуг на портале mos.ru и на портале поставщиков – единой витрине всех госзакупок Москвы.

Эксперты предупреждают, что блокчейн не дает вмешиваться только в результаты голосования, менять в них волюнтаристски информацию, но не страхует «Активного гражданина» от накрутки голосов на стадии голосования. Блокчейн обеспечивает достоверность голосования только внутри участников самой цепочки блоков: нет гарантии, что один из его участников – не машина или не человек, который завел себе несколько аккаунтов.