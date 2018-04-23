Власти объявили тендер на организацию тематической площадки и информирование населения

На продвижение и популяризацию ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону потратят более 1,5 млн рублей. Дирекция по подготовке и проведению игр объявила госзакупку и ищет подрядчика, сообщается на сайте госзакупок.

Из выделенной суммы 467 миллионов рублей уйдет на организацию тематической интерактивной площадки города-организатора в Ростове. Исполнитель контракта должен организовать доставку и монтаж навесов в виде арки с изображением символики чемпионата мира. Кроме того, необходимо оборудовать информационные стенды и фотозону в футбольной тематике.

Остальные средства направят на информирование населения о планируемых во время мундиаля мероприятиях.

«Исполнитель должен предоставить на согласование дизайн-макет листовок, подготовить не менее трех пресс-релизов, информировать население о проведении мероприятий в социальных сетях Вконтакте, Facebook и Instagram. В них нужно разместить не менее пяти информационных постов. Также нужно обеспечить профессиональную фотосъемку на площадках с последующей художественной обработкой фотографий и предоставлением фотоотчета объемом не менее ста фотографий», — говорится в техзадании.

Интерактивную площадку откроют на Театральной площади города 1 мая. Там пройдут ознакомительные мероприятия на тему мундиаля при помощи мультимедийного экрана, будут организованы мастер-классы, конкурсы и розыгрыши призов.