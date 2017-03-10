Торговые сети требуют от поставщиков предоставлять скидки до 30%

Мониторинг «Опоры России» подтвердил худшие опасения участников рынка ритейла. Поставщики сообщают, что торговые сети всеми силами пытаются компенсировать потери, которые они понесли из-за изменения закона о торговле. 90% респондентов рассказали, что в ходе переговоров представители ритейлеров требуют предоставления скидки в связи со снижением размера ретробонуса.

В докладе говорится, что в большинстве случаев размер скидки превышает размер ретробонуса, ранее установленный в договоре. Размер требуемой скидки варьируется от 10% до 30% от стоимости товара. Почти треть (30%) респондентов столкнулась с требованием скидки 10% и меньше; четверть респондентов — с 10–18%; от каждого десятого поставщика требовали скидку в размере 18–25%; от 35% респондентов требовали скидки в размере от 25% до 30%.

При этом расчет-обоснование размера скидки предоставляют далеко не все торговые сети (в 60% случаев). Данный расчет, как правило, обосновывается необходимостью отказа от ретробонуса. Все опрошенные предприниматели считают требование партнеров несправедливым.

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«Опора России» выделяет позитивные и негативные моменты. К позитивным относятся сокращение сроков оплаты и переход на прямую торговую наценку без бэк-маржи. Негативными поставщики считают нерешенность основной проблемы во взаимоотношениях поставщиков и ритейлеров — злоупотребления торговых сетей своим доминирующим положением на рынке. Несмотря на поправки Яровой сети требуют скидки, новые бэк-выплаты, увеличивают стоимость услуг, отказываются снижать цену на полку в случае согласия на скидку. Респонденты и эксперты «Опоры России» наиболее гибкой считают политику Х5 Retail Group. По мнению большинства опрошенных, они единственные, кто готовы и идут на снижение цен на полке в ответ на получение скидки.

В феврале Х5 Retail Group разослала поставщикам письма с просьбой снизить закупочные цены на 10% от текущего уровня. Как писала газета «Ведомости», компания объясняла это укреплением рубля по отношению к доллару и евро. При отсутствии ответа сеть оставляла за собой право пересмотреть условия сотрудничества.

«Опора России» указывает на сложности, с которыми сталкиваются малые поставщики и производители, работающие с торговыми сетями через дистрибьютеров. У большинства малых поставщиков, поставляющих одну или несколько товарных позиций, нет прямых договоров, нет возможности обеспечить собственную поставку в каждую сеть. Дистрибьютеры отказывают малым предприятиям в организации переговорного процесса, не желая оказывать давление на торговую сеть.

При этом указывают на то, что на отношения малого поставщика и дистрибьютера не распространяется 5-процентное ограничение ретробонуса, поскольку дистрибьютер не является торговой сетью. Попытки малых поставщиков (производителей) заключить прямой договор поставки с торговой сетью оказываются нереализуемыми из-за требования так называемого «входного билета». Одновременно ритейлеры существенно (до 15% от стоимости товара) увеличивают штрафы за некорректные документы, расхождения в наименованиях при поставке, недопоставках в промо-акции.