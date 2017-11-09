На картах Москвы и Санкт-Петербурга в Maps.me появились порталы во вселенную Marvel

Картографический сервис MAPS.ME и MARVEL запустили игру, приуроченную к премьере фильма «Тор: Рагнарёк» в России. Поклонники киновселенной MARVEL смогут погрузиться в любимую атмосферу, а остальные пользователи – познакомиться с миром Тора перед походом в кинотеатр.

В новой версии приложений MAPS.ME на картах Москвы и Санкт-Петербурга появились специальные иконки «Шлем», «Молот» и «Портал». Каждая иконка соответствует герою, артефакту или миру вселенной MARVEL. Нажав на иконку, пользователь попадет на специальный сайт и узнает, что именно он нашел. Собирая артефакты, можно знакомиться с вселенной MARVEL и персонажами, которые ее населяют, а также узнавать интересные факты о фильме «Тор: Рагнарёк».

Первые 20 участников, которые авторизуются на сайте и до 30 ноября соберут полную коллекцию артефактов, получат памятные призы с символикой блокбастера MARVEL «Тор: Рагнарёк»: футболки, толстовки, рюкзаки, наушники, наборы стикеров и другие сувениры.